Fusillé dans une vidéo devenue virale, un soldat ukrainien élevé au rang de héros

Le corps du militaire se trouve en territoire occupé par les Russes et son identification "définitive" ne sera possible qu'après sa récupération et des expertises, a précisé l'armée. "La vengeance pour notre héros est inévitable", a-t-elle ajouté. Sur la vidéo, on voit un homme en uniforme militaire et apparemment sans arme, en train de fumer une cigarette. Un autre homme, qui se trouve hors champ, prononce quelques mots en russe à quoi le premier répond : "Gloire à l'Ukraine" avant d'être fauché immédiatement par une rafale de balles. "Crève, salaud", dit toujours en russe l'homme derrière la caméra.