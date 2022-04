Ukraine : routes, réseaux de communication... La reconstruction a déjà commencé

D'autres reconstructions ont par ailleurs débuté dans sept régions d'Ukraine, où les hostilités ont totalement ou partiellement cessé. Partout dans le pays, des travailleurs communaux, des résidents locaux et des volontaires s'activent pour nettoyer les rues, les voitures et les équipements endommagés.

À Borodyanka, située à 50 kilomètres à l'ouest de Kyiv, les dégâts sont extrêmement importants. Près de 40% des bâtiments ont été détruits, selon France 2. Pourtant, les habitants s'organisent pour remettre en place les réseaux de communication et commencer la destruction des immeubles qui risquent de s'écrouler. Mais ces travaux demandent du temps, car le manque de matériels et de main-d'œuvre se font sentir à cause de la guerre : actuellement, 50% des entreprises basées en Ukraine auraient mis la clé sous la porte tandis que l'autre moitié tourne au ralenti.

De son côté, le chef adjoint du cabinet du président a affirmé que plusieurs infrastructures essentielles étaient en cours de restauration dans les régions libérées des troupes russes. Approvisionnement en gaz, en électricité, en eau et assainissement, communication mobile, station-service... Tout est mis en œuvre pour que les habitants reprennent une vie normale le plus rapidement possible. "Il y a déjà de la lumière dans les maisons des habitants des deux districts de Trostyanets et du village de Lyudzha. À Okhtyrka, les bâtiments résidentiels sont raccordés à l'approvisionnement en eau", affirmait Kyrylo Timochenko, le 12 avril.