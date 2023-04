Guérilla au Soudan : une opération d'évacuation des ressortissants français "d'une extrême complexité"

Comme les États-Unis ou encore le Royaume-Uni, la France a lancé à son tour l’évacuation de son personnel diplomatique et de ses ressortissants actuellement présents au Soudan. Une mission risquée, dans un contexte de plus en plus tendu. Depuis dimanche, c'est "une opération d’une extrême complexité" qui a débuté, reconnaissent des sources diplomatiques et militaires auprès de TF1info, rappelant qu'elle nécessite une coopération militaro-diplomatique étroite "depuis une semaine".

Les autorités françaises doivent en effet extraire plus de 250 ressortissants français, mais également des ressortissants de pays alliés, dont des Allemands, des Anglais, des Suisses, des Belges ou encore des ressortissants du Niger et du Maroc.