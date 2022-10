Évacuation à Kherson, enlèvements à Zaporijia… Le point sur la situation en Ukraine

Évacuation à Kherson. Capitale de la région éponyme occupée par la Russie depuis le printemps et annexée en septembre, cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes sur ses "infrastructures sociales, économiques et industrielles", a relevé Sergueï Sourovikine. Ce qui entraîne, selon lui, des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture, représentant dès lors une "menace directe pour la vie des habitants" et donc la nécessité de l'évacuer.