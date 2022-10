Le chef des forces armées ukrainiennes porte-t-il un bracelet avec une croix gammée ?

En fait, si les perles ne sont pas dans le même ordre sur la photo de l'armée de Kiev et sur le poignet de Valeri Zaloujny, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de bracelets modulables. En reprenant d'autres clichés du chef de guerre qui remontent à décembre 2021 et sur lesquels apparait le bijou, on retrouve un grand nombre de perles commercialisées par ce vendeur de Kiev, mais dans un ordre différent. Comme le montre le montage ci-dessus, on peut identifier un homme à cheval ou encore un vegvisir, ce compas à huit branches issu lui aussi de la mythologie scandinave.

La marque ukrainienne a elle-même confirmé être à l'origine du bracelet de la discorde. Sur Facebook, elle a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une croix gammée mais "d'ornements que les Vikings utilisaient pour leurs objets rituels ou quotidiens".