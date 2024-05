Guerre à Gaza : qu'est-ce que la Nakba, dont le 76e anniversaire est commémoré aujourd'hui ?

Ce 15 mai représente le 76ᵉ anniversaire de la Nakba, la "Catastrophe" en arabe. Cette journée vise à commémorer pour les Palestiniens l'exode lié à la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Une marche rassemblant des milliers de Palestiniens d'Israël s'est notamment tenue ce mardi, dans le nord d'Israël.

Des milliers de Palestiniens d'Israël se sont réunis mardi 14 mai dans les villages détruits d'al-Kassayer et d'al-Husha, à une quinzaine de kilomètres d'Haïfa, dans le nord d'Israël, d'où les habitants arabes ont été chassés en 1948, lors de la guerre ayant accompagné la création d'Israël. Une marche annuelle pour commémorer cet évènement, désigné aujourd'hui par les Palestiniens comme la Nakba. On vous explique pourquoi.

760.000 Palestiniens poussés à l'exode

"an-Nakba" signifie "désastre" ou "catastrophe" en arabe. Ce terme est utilisé pour désigner l'exode massif de la population palestinienne qui a eu lieu en 1948, à la suite de la proclamation de l'État d'Israël, le 14 mai de cette même année. Le lendemain, le premier conflit israélo-arabe éclate. Jusqu'au cessez-le-feu en janvier 1949, environ 760.000 Palestiniens sont poussés à l'exode et doivent se réfugier dans les territoires qui allaient devenir la Cisjordanie et la bande de Gaza ou dans les pays arabes voisins (Liban, Syrie, Jordanie et Égypte), selon l'ONU.

C'est l'intellectuel syrien Constantin Zureiq qui, le premier, utilise ce terme dans un essai intitulé "Ma'an Al Nakba" ("la signification de la catastrophe") où il raconte les événements, à l'été 1948. Ce nom sera par la suite repris et popularisé. Ce qui est présenté comme un traumatisme pour les personnes concernées comme pour leurs descendants, est aujourd'hui commémoré chaque année dans les territoires palestiniens comme ailleurs dans le monde, par solidarité. En France, un appel à une mobilisation universitaire a notamment été lancé.

Cet anniversaire est d'autant plus marquant cette année que le déplacement de milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza suite aux bombardements continus de l'armée israélienne fait craindre à certains, comme au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qu'une deuxième Nakba ait lieu. Depuis le 7 octobre, 35.173 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas du 14 mai 2024. Par ailleurs, depuis que l'armée israélienne a ordonné aux civils de quitter les secteurs est de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, le 6 mai dernier, "près de 450.000 personnes ont été déplacées de force", a indiqué l'Unrwa.