Guerre à Gaza : Nétanyahou s'engage à accroître "la pression militaire" sur le Hamas "dans les prochains jours"

Le Premier ministre israélien a promis ce dimanche à la veille de la Pâque juive de porter "de nouveaux coups durs" au Hamas. Le dirigeant de l'État hébreu a dit vouloir "augmenter la pression militaire et politique" sur le mouvement islamiste pour obtenir la libération des otages.

Benyamin Nétanyahou ne se détourne pas de l'objectif qu'il s'est fixé : "détruire le Hamas". Au lendemain de l'adoption par la Chambre américaine des représentants d'un énorme plan d'aide à Israël, notamment pour renforcer son bouclier antimissile, baptisé "Dôme de fer", le Premier ministre israélien a promis dimanche 21 avril à son peuple d'accroître "dans les prochains jours" la "pression militaire" sur le mouvement islamiste palestinien, responsable de l'attaque sanglante du 7 octobre contre l'État hébreu.

"Nous lui porterons de nouveaux coups durs - et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire", a-t-il affirmé dans une vidéo à la veille de la Pâque juive, sans évoquer un assaut sur la ville surpeuplée de Rafah, à Gaza, qu'il s'est dit à maintes reprises déterminé à lancer.

Plus d'infos à suivre...