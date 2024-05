Le gouvernement français a annulé vendredi la participation des industriels israéliens de l'armement au salon de défense Eurosatory, qui débute le 17 juin. Cette décision intervient quelques jours après un bombardement meurtrier de Tsahal sur Rafah, qui a suscité l'indignation internationale.

Il n'y aura pas d'exposants israéliens au plus grand salon européen d'armement. "Par décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand de l'industrie de défense israélienne sur le salon Eurosatory 2024", indiquent, vendredi à l'AFP, les organisateurs d'Eurosatory. "Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah", précise le ministère des Armées. "Conformément aux déclarations du président de la République, il est urgent d'obtenir un cessez-le-feu qui permette tout à la fois d'assurer la protection des populations à Gaza, la libération de tous les otages et le plein accès de l'aide humanitaire", ajoute-t-il.

Le salon a lieu du 17 au 21 juin à Villepinte, au nord de Paris. Un peu plus de 2000 exposants y sont inscrits. Parmi eux, 74 entreprises israéliennes, dont les principaux industriels de défense de l'État hébreu et "dont une dizaine présentent des armements", étaient attendus, avait indiqué le président de Coges Events, Charles Beaudouin.

Ces annonces interviennent dans un contexte particulièrement tendu, un peu moins d'une semaine après la frappe d'Israël sur un camp de réfugiés de Rafah qui a fait 45 victimes, dont de nombreuses civiles. Cette attaque a suscité une importante indignation à l'international.