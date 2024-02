Guerre à Gaza : un "terrain d'entente" trouvé à Paris en vue d'un "cessez-le-feu temporaire"

Lors de leurs négociations à Paris, les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar "sont parvenus à un terrain d'entente" à propos "des contours" d'un possible d'accord sur la libération des otages du Hamas et d'un "cessez-le-feu temporaire" dans la bande de Gaza, affirme un conseiller du président américain Joe Biden.

