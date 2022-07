Appel à l'évacuation des civils à Sloviansk, mort d'un deuxième combattant français… Le point sur la situation en Ukraine

Mort d'un second combattant français en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé ce mardi 5 juillet le décès d'un homme français combattant en Ukraine. "Nous présentons nos condoléances à sa famille, avec laquelle les services concernés (...) sont en contact", écrit le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Nous rappelons que l’Ukraine, dans la totalité de son territoire, est une zone de guerre. Dans ce contexte, il est formellement déconseillé de se rendre en Ukraine, quel qu’en soit le motif." Un premier combattant français avait été tué début juin dans la région de Kharkiv, selon le ministère. Ce second combattant aurait été blessé dans la même attaque, avant de succomber à ses blessures.

Adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan. Les 30 pays membres de l'Otan ont enclenché mardi la procédure de ratification pour que les deux pays adhèrent à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. "A 32, nous serons encore plus forts (...) au moment où nous faisons face à la plus grave crise sécuritaire depuis des décennies", a souligné le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "Nous n'envisageons pas d'avoir une présence supplémentaire dans les deux pays, ils ont des forces nationales redoutables. Ils sont en capacité de se défendre", a par ailleurs déclaré à l'AFP son secrétaire général adjoint, Mircea Geoana.

Exclusion de la Russie des instances sportives. Dans un communiqué commun, les pays ont appelé à ce qu'aucun événement sportif n'ait lieu en Russie ou au Bélarus et à ce que leurs sportifs soient bannis des compétitions internationales. Une demande qu'ils avaient déjà exprimée le 8 mars dernier. Les signataires ont cette fois également recommandée que les instances russes et bélarusses soient suspendues des fédérations sportives internationales.