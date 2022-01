Guerre au Yémen : près de 1500 enfants soldats tués dans les combats en 2020, révèle un rapport de l'ONU

1.406 enfants soldats morts au combat en 2020, et plusieurs centaines en 2021. Les Nations Unies dressent un bilan très sombre du conflit yéménite qui secoue le pays depuis l'été 2014. Selon les estimations, plus de 10.000 enfants auraient été tués depuis le début des affrontements. Cette guerre oppose depuis près de sept ans et demi l'armée à des rebelles Houthis. Ces derniers recrutent des enfants grâce à des camps d'été, depuis le début de la guerre civile. D'après le rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU, les rebelles se serviraient également d'une mosquée pour propager leur idéologie.