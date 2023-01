Une guerre contre la Chine d'ici peu ? L'inquiétante prédiction d'un général américain

"J'espère me tromper. Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025", écrit le général de l'armée de l'air dans cette note interne publiée par la presse américaine. Une prévision macabre qui s'appuie sur le calendrier politique des États-Unis et de Taïwan. Ainsi, le président Xi Jinping "dispose à la fois d'une équipe, d'un motif et d'une opportunité pour 2025", estime le militaire, assurant que les élections taïwanaises de 2024 donneront au dirigeant chinois une "raison" pour agir. La course pour la Maison Blanche, prévue la même année, offrira quant à elle une "Amérique distraite", argue-t-il encore.

C'est pourquoi dans cette note, dont l'authenticité a été confirmée par le Pentagone à l'AFP, le général de l'Air Force exhorte ses officiers à être prêts au combat dès cette année. Et appelle ses troupes à s'entraîner en se rendant entre autres sur des stands pour tirer sur des cibles. Le général invite à y "viser les têtes".