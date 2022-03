Journalistes attaqués en Ukraine : deuxième plainte de RSF devant la CPI

À noter que d'autres professionnels ont été touchés par des tirs ou bombardements sans que RSF puisse établir avec certitude qu'ils soient d'origine russe. Le 13 mars dernier, Brent Renaud, cinéaste américain et ancien correspondant du New York Times, est tombé sous les balles lors d'un reportage dans une banlieue de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leurs ennemis russes d'avoir tiré sur les journalistes américains, mais l'origine des tirs reste difficile à établir. De même, Pierre Zakrzewski, cadreur franco-irlandais de la chaîne américaine Fox News, et une Ukrainienne qui l'accompagnait, Oleksandra Kuvshynova, ont été tués le lendemain. Leur véhicule a été la cible de tirs dans la capitale ukrainienne. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste (Pnat) pour faire la lumière sur le déroulement et les circonstances de cette tragédie. Cette plainte de RSF est la seconde en la matière après une première déposée le 4 mars dernier.