Les cours du pétrole flambent après l'offensive du Hamas contre Israël

Au-delà de la brutalité des affrontements qui ont déjà fait plus de 1000 morts, les différents acteurs du secteur s'inquiètent d'éventuelles difficultés logistiques. "Ce qui est déterminant pour les marchés est de savoir si le conflit reste contenu ou s'étend à d'autres régions, en particulier à l'Arabie saoudite", note Brian Martin et Daniel Hynes, analystes chez ANZ. "Dans un premier temps au moins, les marchés semblent penser que la situation restera limitée en termes de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Mais on peut s'attendre à une plus grande volatilité", ajoutent-ils. Même son de cloche du côté de Stephen Innes, de SPI Asset Management, qui rappelle que l'histoire a montré "que les prix du pétrole ont tendance à enregistrer des gains durables après les crises au Moyen-Orient".