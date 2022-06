Qu'est-ce que le "Nasams", ce système de missiles sol-air que les États-Unis veulent donner à l’Ukraine ?

Le système "Nasams", pour "Norwegian Advanced Surface to Air Missile System", est l'un des plus perfectionnés au monde. Il s'agit d'un lanceur de missiles sol-air à moyenne et longue portée. Mis au point dans les années 1990, par le groupe d'armement norvégien Kongsberg Defence & Aerospace, il est destiné à la défense anti-aérienne et peut toucher une cible à une distance d’environ 150 kilomètres, selon son concepteur. Le dispositif s’appuie sur un radar tridimensionnel, de fabrication américaine, pour la surveillance à basse altitude.