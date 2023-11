Au Soudan, les violences frôlent "le mal absolu", met en garde l'ONU

Les Nations unies ne cachent pas leur préoccupation après sept mois de guerre au Soudan. Alors qu'une récente intensification des combats est observée entre l'armée et les paramilitaires, les violences dans le pays frôlent aujourd'hui "le mal absolu", a alerté en cette fin de semaine une responsable de l'ONU. Elle pointe notamment du doigt des attaques au Darfour qui se basent sur l'appartenance ethnique.

"Nous n'arrêtons pas de dire que la situation est horrible et sinistre. Mais franchement, nous sommes à court de mots pour décrire les horreurs qui se produisent au Soudan", a confié coordinatrice humanitaire de l'ONU dans le pays, Clémentine Nkweta-Salami, à l'occasion d'une conférence de presse. "Nous continuons de recevoir des informations incessantes et effroyables concernant des violences sexuelles ou basées sur le genre, des disparitions forcées, des détentions arbitraires et de graves violations des droits humains et des droits des enfants".