En Russie, les centres commerciaux sont-ils boycottés seulement par des marques européennes ?

Selon celui qui arpente le Donbass et la Russie pour son média proche de l'extrême droite, seule l’Europe aurait ainsi appliqué le boycott de la Russie. Nous avons vérifié ses propos. D’abord, la scène se déroule bien dans un centre commercial de la capitale, Moscou. Nous avons pu identifier lequel, à partir de l’outil Google Maps, qui propose des images récentes des centres commerciaux de Moscou et des visites à 360°. La vidéo a donc été prise à l’Afimall City, à l’ouest du centre-ville, comme on peut le voir sur les images ci-dessous : la première est extraite de la vidéo d’Erik Tegnér, la seconde a été postée par un certain "Andrey" sur Google Maps, en janvier dernier.