Vladimir Poutine affirme que les soldats russes se battent "pour la patrie" en Ukraine

En parallèle, le président russe est revenu sur sa décision de lancer ses forces sur son voisin le 24 février dernier. Il a ainsi répété que les autorités ukrainiennes préparaient une attaque contre des séparatistes prorusses dans l'est du pays, voulaient se doter de la bombe atomique et étaient soutenus par l'Otan. "Les pays de l'Otan n'ont pas souhaité nous entendre. Ouvertement, ils préparaient une nouvelle opération punitive dans le Donbass, pour envahir nos terres historiques. À Kiev, ils parlaient de l'acquisition possible de l'arme nucléaire", tance-t-il. "Une menace absolument inacceptable se constituait, directement à nos frontières", a-t-il ajouté, critiquant l'expansion de l'alliance militaire occidentale vers l'Est de l'Europe qui a eu lieu ces dernières années. Selon le chef du Kremlin, l'affrontement avec "les néo-nazis sur lesquels comptaient les États-Unis" était "inévitable" et la "riposte préventive" menée par la Russie était la "seule bonne décision".