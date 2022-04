Des gendarmes français en Ukraine pour enquêter sur les "crimes de guerre" de la Russie

Étant donné leur tâche, la mission est à durée "indéterminée", mais des relèves sont d'ores et déjà prévues. Des gendarmes français ont été dépêchés ce lundi en Ukraine afin d'aider à identifier et déterminer les causes de leur mort. "Cette équipe de seize gendarmes de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) est essentiellement composée de spécialistes de l'identification, renforcés de deux balisticiens et d'un spécialiste en explosifs", a détaillé le général Patrick Touron, commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie, interrogé par l'Agence France-Presse.

"Dès mardi, ils seront à Kiev, lieu de leur mission pour l'instant", la capitale ukrainienne, a-t-il expliqué. C'est dans cette région qu'ont été prises les images de cadavres vêtus de vêtements civils abattus en pleine rue qui ont fait le tour du monde. Depuis le départ de l'armée russe, qui occupait ces territoires pendant près d'un mois en mars, les autorités ukrainiennes dénoncent les "crimes de guerres" de l'armée russe, ce que Moscou a démenti.