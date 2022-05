Des Ukrainiens ont été "envoyés contre leur gré en Russie" selon le Pentagone

Selon une enquête du quotidien britannique I, au moins 66 camps répartis à travers la Russie accueilleraient des Ukrainiens. D'anciens sanatoriums soviétiques, des camps pour enfants ou encore des hôtels sont utilisés pour les reloger.

S'abstenant de qualifier ces déportations de nettoyage ethnique, le porte-parole du Pentagone John Kirby a cependant évoqué la "brutalité russe". "Cela fait 75 jours que (la Russie) brutalise l'Ukraine et le peuple ukrainien", a-t-il ajouté. "Et chaque fois qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas, ils prouvent qu'on a tort."