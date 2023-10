Guerre du froid, des civils sous les bombes et un essaim de drones… Le point sur la situation en Ukraine

Moscou tue des civils. La Russie procède toutes les nuits à des frappes contre l'Ukraine, usant de drones et de missiles. Et elle ne vise pas que des infrastructures portuaires. Ce vendredi, Moscou a provoqué la mort d'un enfant de 10 ans, dans le nord-est du pays. À la suite d'une frappe sur Kharkiv, "le corps d'un enfant de 10 ans a été retrouvé dans les décombres", a annoncé le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko, ajoutant que sa grand-mère avait également péri. Le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, a quant à lui fait état d'au moins 28 blessés, dont un bébé de onze mois membre de la famille des deux personnes tuées. Deux immeubles ont été endommagés et un bâtiment d'habitation de trois étages a été détruit, la police expliquant que deux missiles balistiques Iskander ont atteint ces édifices. Un photographe de l'AFP a vu ce qui semble être le fragment de l'un de ces engins au fond d'un gros cratère creusé dans une rue du centre-ville.

Crime contre l'humanité. Une attaque qui n'est pas isolée, puisqu'elle arrive au lendemain de l'une des frappes les plus meurtrières de la guerre pour les civils. Au moins 52 personnes, dont un enfant de six ans, ont été tuées dans le bombardement en plein jour du village de Groza, selon un nouveau bilan du gouverneur. Un magasin et un café situés dans le même bâtiment et où se trouvait une soixantaine de personnes avaient été réduits en ruines. La frappe sur Groza a été dénoncée par la communauté internationale, qui a appelé à cesser les attaques contre les civils. Selon l'ONU, "tout porte à croire" que c'est bien un missile russe qui a frappé ce village de 330 âmes avant le drame.