"La petite fille brûlée au napalm" : l'histoire derrière cette terrifiante photo passée à la postérité

La fournaise créée par l'arme à base d'essence gélifiée, qui peut dépasser les 1000 °Celsius, inflige à l'enfant des brûlures inhumaines. "J'avais 9 ans à l’époque et, en une fraction de seconde, mon enfance s’est arrêtée net. Il n’y a pas de mot pour dire ce que je ressentais", témoignera la victime plusieurs dizaines d'années plus tard lors d'une interview à La Croix. Le napalm a ravagé un tiers de la surface de son corps : son dos, son cou, son bras gauche, le sommet de son crâne sont brûlés au troisième degré, si ce n'est plus. Kim Phuc est emmenée à l'hôpital par celui qu'elle appellera plus tard "oncle Ut". C’est d'ailleurs grâce à sa carte de presse que la petite a pu être admise aux urgences. C'est finalement grâce à l'aide d'un autre journaliste, Christopher Wain, que la blessée a pu être transférée dans une clinique, mieux équipées pour soigner les grands brûlés.

Restée dans un état critique pendant une quarantaine de jours, elle a subi un nombre incalculable d'opérations et de greffes. En grandissant, sa souffrance physique, incommensurable, ne disparaît pas. À cela, s'ajoute une profonde détresse psychologique. "Je ressentais colère, amertume. J'étais sans espoir, tout était négatif. J'ai pensé à mourir. Je savais que je ne pourrais pas vivre comme cela éternellement", raconte-t-elle à l'AFP.