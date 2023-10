Guerre en Israël : le bilan monte à quatre Français tués dans l'attaque du Hamas

Depuis le lancement de l'attaque du Hamas sur Israël, plus de 900 personnes ont été tuées et 2616 blessées du côté de l'État hébreu. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3727 blessées, selon les autorités locales. Nombre de ressortissants de pays étrangers, certains ayant aussi la nationalité israélienne, ont été tués dans l'offensive, notamment 18 Thaïlandais, 10 Népalais, 11 Américains, sept Argentins, deux Ukrainiennes, un Russe, un Britannique, un Cambodgien et un Canadien.