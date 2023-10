Attaques du Hamas : que sait-on de la rumeur selon laquelle un bébé a été retrouvé "brûlé dans un four" ?

Tout commence non pas en Israël, mais aux États-Unis. Du 27 au 29 octobre à Las Vegas, s’est déroulé le sommet annuel du Republican Jewish Coalition, un groupe politique américain cherchant à renforcer les liens entre la communauté juive et les élus républicains. À cette occasion, plusieurs personnalités politiques de premier plan ont été invitées à la tribune, comme l’ancien président Donald Trump, ou le nouveau Speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Figure également le corps associatif israélien, venu témoigner de la guerre et des attaques du Hamas.

Eli Beer, président de l’ONG de secouristes United Hatzalah, prend la parole le 28 octobre et raconte avoir "vu les choses les plus horribles que j'ai vues de mes propres yeux". Il évoque les cadavres d’une jeune femme "enceinte de quatre mois", d’enfants, mais aussi celui d’un nourrisson. "Nous ne pouvions même pas reconnaître que nous avions vu un petit bébé dans un four. Ces salauds ont mis ces bébés dans un four et l'ont allumé. Nous avons retrouvé l'enfant quelques heures plus tard", détaille Eli Beer, dans un discours retransmis en direct par la chaine américaine NTD.