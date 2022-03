En pleine offensive sur l'Ukraine, le Kremlin serre la vis en Russie

Le Kremlin et les médias grand public, qui sont pour la plupart sous contrôle, présentent l'invasion de l'Ukraine comme une "opération spéciale" d'ampleur limitée visant à "protéger" les populations russophones d'Ukraine d'un "génocide". Vendredi, le régulateur des médias Roskomnadzor a ainsi annoncé avoir restreint l'accès aux sites des éditions russophones de la BBC et de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle (DW), du site indépendant Meduza et de Radio Svoboda, antenne russe de RFE/RL.

Samedi 25 février, le régulateur russe avait déjà ordonné aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par les soldats russes en Ukraine, et leur avait interdit d'utiliser une série de termes comme "invasion", "offensive" ou "déclaration de guerre", tandis que certains Russes tentent de s'informer par des médias alternatifs. Le réseau social Facebook, basé aux États-Unis, était également par moment difficilement accessible depuis la Russie, le Kremlin lui reprochant de censurer ses médias d'État par le "fackt-checking" auquel la plateforme soumet les publications. Elle signale par une alerte les messages qui semblent contenir des informations contestables selon un vérificateur tiers qu'agrée.

L'emblématique station de radio Ekho Moskvy (Echo de Moscou) avait annoncé jeudi sa dissolution et la chaîne de télévision indépendante Dojd la suspension de son activité, après le blocage de leurs sites. Le site d'information Znak a suivi cet exemple et lui aussi annoncé vendredi l'arrêt de son travail "à cause du grand nombre de restrictions qui sont récemment apparues dans le fonctionnement des médias en Russie". Le site The Village, une référence sur l'agenda culturel à Moscou, a de son côté pris la décision de fermer son bureau dans la capitale russe pour se délocaliser à Varsovie, en Pologne.

Ces limitations répondent aussi à la mise au ban des médias d'État russe RT (ex-Russia Today) et Sputnik, interdits de diffusion par l'Union Européenne sur les réseaux de télévision et sur internet, accusés d'être des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Le réseau social Twitter a également bloqué leur accès sur sa plateforme jeudi.