En privé, Washington pousse l'Ukraine à rester ouverte à des négociations de paix avec la Russie

Si les États-Unis assurent soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", ils craignent un détachement de certains pays, inquiets face à la promesse, fin septembre, de Zelensly de ne plus jamais parler avec Poutine. "La fatigue se fait sentir chez certains de nos partenaires", ont ainsi confié des responsables américains au Washington Post. Des pays européens, africains et sud-américains, touchés par la crise énergétique et alimentaire qui découle du conflit, commenceraient ainsi à perdre patience, détaille le quotidien.