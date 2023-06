De Wagner à la disgrâce : Evgueni Prigojine, l'ex-"cuisinier" de Poutine qui veut renverser l'armée russe

"Nous étions prêts à faire des concessions avec le ministère de la Défense, rendre nos armes et prendre une décision pour continuer à défendre notre pays. Mais ces ordures ne se sont pas calmées", a vociféré Evguéni Prigojine, vendredi, dans le message rapportant ce qu'il présente comme des frappes. "Ils nous ont roulés et ont essayé de nous priver de la possibilité de défendre nos foyers !", a-t-il lancé.

Plus tôt dans la journée, vendredi, il avait affirmé dans un message distinct que l'armée russe reculait dans plusieurs secteurs du sud et l'est de l'Ukraine, contredisant les affirmations du Kremlin selon qui la contre-offensive de Kiev est un échec. Dans ce message, il avait ouvertement remis en question les raisons de l'intervention militaire en Ukraine.

"La guerre était nécessaire pour qu'un groupe de salauds soit promu", avait-il fustigé, accusant aussi "les oligarques" russes qui "avaient besoin de la guerre", alors que Kiev était selon lui "prêt à n'importe quel accord".