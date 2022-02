Guerre en Ukraine : 10.000 soldats tchétchènes appuient l'armée russe

Aucun répit pour l'armée ukrainienne. Malgré une violente offensive généralisée, et sur plusieurs fronts, l'armée russe peine encore à prendre l'avantage dans les grandes villes du pays, notamment à Kiev et Kharkiv. Pire, elle semble payer un lourd tribut. D'ailleurs, Moscou a reconnu pour la première fois dimanche avoir subi des pertes, sans toutefois donner un chiffre. "Les militaires russes font preuve de courage en exécutant leurs missions de combat [...]. Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Mais nos pertes sont bien moindres", a assuré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov. De son côté, le gouvernement ukrainien parle de plus de 5300 soldats russes tués, auxquels s'ajoutent d'importantes pertes matérielles (29 avions, 29 hélicoptères et 191 tanks, entre autres).