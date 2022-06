"100 soldats tués et 500 blessés chaque jour" : l'armée ukrainienne durement frappée par la Russie

Les chiffres officiels des victimes sont rares, et encore plus, sur le plan militaire. Plus de 100 jours de conflit entre l'Ukraine et la Russie, Kiev lève pourtant le voile sur une partie de son bilan, alors que l'autorité risque de perdre Severodonetsk, dans le Donbass. D'après le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiï Reznikov, ce jeudi 9 juin, jusqu'à "100 soldats ukrainiens" sont tués quotidiennement par les forces russes. 500 autres sont "blessés", affirme-t-il.