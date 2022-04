Guerre en Ukraine : 23,7 milliards d'euros d'actifs russes immobilisés par la France

C'est la sanction la plus visible prise par l'Hexagone à l'encontre de la Russie et, pourtant, il était encore difficile d'en mesurer la teneur. Mais voilà, de nouveaux chiffres ont été publiés : à ce jour, la France a immobilisé 23,7 milliards d'euros d'actifs russes sur son territoire pour une valeur d'acquisition de 573,6 millions, a appris, ce mardi, l'AFP, auprès du ministère français de l'Économie et des Finances. Dedans, on y retrouve des biens immobiliers, mais aussi des yachts ou des hélicoptères, localisés de Paris à la Côte d'Azur.