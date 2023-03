Guerre en Ukraine : 3 questions sur les munitions à uranium appauvri, armes perforantes controversées ?

L'uranium appauvri est un produit dérivé du processus d’enrichissement de l'uranium. Il est environ 60% moins radioactif que l'uranium naturel. L'uranium est un métal extrêmement dense : il l'est 1,7 fois plus que le plomb. Il est tellement dur qu’il ne se déforme pas quand il entre en contact avec sa cible. L'uranium appauvri est ainsi utilisé dans les obus perforants et les bombes pour les rendre plus pénétrants. Ils se révèlent donc efficaces pour percer les blindages des chars. Ils "ne s'approchent même pas" de la catégorie des armements nucléaires, avait précisé mercredi John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, assurant même que ces obus "ne sont pas radioactifs".