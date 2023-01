90% des armes américaines livrées à Kiev sont "perdues" ? Le Pentagone dément auprès de TF1info

Si cette déclaration surprenante a été reprise dans la presse russe, et notamment par la chaîne Tsargrad TV, elle vient en fait directement des États-Unis. Interrogé sur The First TV le 21 décembre, un certain Brian Dean Wright affirme avec aplomb que seulement "10%" de l'artillerie livrée par Washington serait "effectivement arrivée en Ukraine". Et les 90% restants ? "On ne sait pas, nous espérons qu'ils sont là-bas, mais nous n'en sommes pas sûrs", lance l'homme qui est présenté comme un "ancien fonctionnaire de la CIA". Des chiffres qui viendraient directement "du Pentagone", d'après les informations données par Brian Dean Wright sur cette chaine américaine d'opinion à tendance conservatrice.