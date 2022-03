Guerre en Ukraine : à Genève, la télévision russe s’arrange avec la réalité

Mardi 1er mars à Genève, avait lieu la Conférence de Désarmement des Nations Unies, réunissant des diplomates et ambassadeurs du monde entier. Ne pouvant faire le déplacement en raison des interdictions de survol du continent européen par la Russie, le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov a donc pris la parole dans deux vidéos… qui ont été massivement boycottées dans l’hémicycle. Ainsi, la plupart des délégations présentes ont décidé de quitter leur siège et de sortir de la salle peu avant la diffusion des discours. Une scène retransmise en direct sur des chaines de télévision puis rapidement isolée et relayée sur les réseaux sociaux.