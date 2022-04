Ukraine : à Lviv, les goodies à l'effigie de Volodymyr Zelensky cartonnent

Des mugs, des porte-clés ou encore des coussins à l'effigie de Volodymyr Zelensky... plus d'un mois et demi après le début du conflit, les cadeaux-souvenirs du président ukrainien s'arrachent comme des petits pains. À Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, certains magasins ont du même renouveler leur stock face à l'engouement des acheteurs, le plus souvent des journalistes étrangers ou des réfugiés.