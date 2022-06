Severodonetsk : "Difficile de dire combien de temps on va tenir", déclare le gouverneur de Louhansk sur LCI

"C'est difficile de dire combien de temps on va tenir". C'est ce qu'a déclaré au micro de LCI Serguiï Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, dimanche 12 juin, alors que les combats font rage à Severodonetsk. L'armée russe bombarde sans relâche cette ville située à l'est pour venir à bout des dernières poches de résistances ukrainiennes.

Dans le bassin houiller du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014, les forces russes contrôlaient la zone d'habitation de Severodonetsk mais tentaient toujours de déloger les soldats ukrainiens retranchés dans l'usine chimique d'Azot.

Selon l'état-major ukrainien, les troupes russes lancent "sans succès" des assauts contre Severodonetsk. Auparavant, il avait fait état de pilonnages intensifs pour "démoraliser" ses forces et remporter le duel d'artillerie inégal. "La Russie utilise sa supériorité en nombre et en artillerie pour gagner progressivement du terrain à Severodonetsk et aux alentours", d'après le ministère britannique de la Défense.