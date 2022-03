Ukraine : qui sont les oligarques russes, visés par les sanctions économiques des Occidentaux ?

Ils sont plusieurs centaines à être considérés comme appartenant à cette caste. Parmi ceux visés par les puissances occidentales, 116 possèdent une fortune supérieure au milliard de dollars et représentent à eux seuls entre 585 et 600 milliards de dollars. Sans citer tous les membres, plusieurs noms se détachent. C'est le cas de d'Alexey Mordashov. Sa fortune, estimée à 29 milliards de dollars et issue en grande majorité de l'industrie des métaux, est la première de la Russie.

Dans cette élite, on trouve également pêle-mêle, Vladimir Potanin (27 milliards dollars de fortune), Vagit Alekperov (25 milliards dollars de fortune) ou encore Sergueï Ivanov, un ancien ami du KGB.

Concernant leur fortune, cette dernière est placée dans deux destinations privilégiées en Europe : le Royaume-Uni, le quartier de Kensingthon ; et la Suisse, à Gstaad et à Zermatt. En France, les oligarques ont choisi la French Riviera ou Monaco.