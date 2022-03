Guerre en Ukraine : accusée de l'attaque d'une centrale nucléaire, la Russie dénonce un "mensonge"

La Russie campe sur ses positions. Mise au ban de la communauté internationale, la Russie aurait mené une attaque visant la centrale nucléaire de Zaporojie dans le nord de l'Ukraine ce vendredi tôt dans la journée. Et ce, alors que la guerre en Ukraine redouble d'intensité et de violence après huit jours de combats. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies s'est tenue quelques heures plus tard à New York vendredi. À ce sujet, le représentant russe Vassily Nebenzia a rejeté les accusations en bloc.