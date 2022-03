Opération humanitaire à Marioupol, achat de gaz groupé... Ce qu'il faut retenir des annonces de Macron à Bruxelles

Première des annonces, la Commission européenne a reçu mandat des pays membres de l'UE pour effectuer des achats de gaz groupés, ce qui sera "le meilleur instrument pour faire baisser le prix" de cette énergie, a déclaré ce vendredi le président français Emmanuel Macron. "L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs, est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz et donc nous avons donné mandat à la Commission pour le faire", sur le modèle des achats groupés de vaccins anti-Covid, a-t-il précisé, alors que la guerre en Ukraine fait flamber les cours de l'énergie. Dans le même temps, Emmanuel Macron souhaite aussi "mieux déconnecter le prix de l’électricité du prix du gaz" à court terme.

Le chef d'État a également jugé que l'exigence du président russe Vladimir Poutine de faire payer en roubles, et non plus en dollars ou en euros, les livraisons de gaz à l'Union européenne, n'était ni "possible", ni "contractuelle". Cette demande "n'est pas conforme à ce qui a été signé, je ne vois pas pourquoi nous l'appliquerions", a-t-il admis, interrogé à l'issue du sommet européen à Bruxelles, sur cette annonce faite mercredi par Moscou.