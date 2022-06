Guerre en Ukraine : Amnesty International accuse la Russie d'utiliser des bombes à sous-munitions contre des civils

Moscou encore dans le viseur de la communauté internationale. Engagée dans une guerre sanglante en Ukraine depuis plus de 100 jours, la Russie a été sévèrement égratignée par Amnesty International. Dans son dernier rapport paru ce lundi et au terme d'une enquête approfondie, l'ONG affirme avoir trouvé des preuves de crimes de guerre. Ainsi, des bombes à sous-munitions de type 9N210 et 9N235 et des mines à dispersion - deux catégories d'armes interdites par les traités internationaux - auraient été utilisées dans sept attaques sur des quartiers de Kharkiv, dans l'est du pays.

"L'utilisation répétée d'armes à sous-munitions largement interdites est choquante et témoigne d'un mépris total pour la vie des civils", a fustigé Donatella Rovera, chercheuse sur les situations de crise et de conflit au siège d'Amnesty, qui rappelle que ces armes produisent des éclats bien précis et des dégâts sur les bâtiments très caractéristiques. Bien que la Russie ne soit signataire ni de la Convention sur les armes à sous-munitions ni de celle sur les mines antipersonnel, le droit international humanitaire interdit les attaques et l'utilisation d'armes qui, par nature, frappent sans discrimination, souligne le rapport.