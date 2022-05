Ukraine : Amnesty International assure avoir découvert des preuves de crimes de guerre

"Il est essentiel que toutes les personnes responsables, notamment celles haut placées dans la chaîne de commandement, soient traduites en justice". Plus d'un mois après la découverte d'une scène de massacre dans les rues de Boutcha, au nord de Kiev, l'ONG Amnesty International dénoncent plusieurs dizaines d'exécutions sommaires de civils et des "frappes aériennes illégales à Borodianka", dans un rapport publié vendredi 6 mai.

Pour la première fois, un travail de recherche documente les massacres découverts par le monde occidental dans plusieurs localités ukrainiennes. En plus du cas de Boutcha, Amnesty International a envoyé une équipe d'enquêteurs dans les rues de Borodianka, à l'ouest de Kiev. Début mars, une série de frappes russes ont détruit huit immeubles résidentiels. Selon l'ONG, ces frappes "aveugles et disproportionnées" ont causé la mort de 40 civils.

Selon les investigations menées par l'organisation internationale, aucune "ne se trouvait dans les bâtiments qui ont été frappés ou à proximité de ceux-ci". Or, selon les lois internationales, mener une attaque sur des biens civils est considéré comme un crime de guerre. Sur les photos diffusées par l'ONG, les huit bâtiments touchés par des missiles se trouvent pourtant assez éloignés d'une base de la défense territoriale ukrainienne, plus à l'est.