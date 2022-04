Guerre en Ukraine : Angelina Jolie en visite à Lviv, à l'ouest du pays

Angelina Jolie a été aperçue ce samedi à Lviv, dans le nord-ouest de l'Ukraine. Une vidéo tournée par la journaliste Maya Pidhoretska, puis publiée sur le compte Twitter de The Kyiv Independent, circule sur les réseaux sociaux. Sur ces images d'une trentaine de secondes, on peut voir la star hollywoodienne en train de passer commande dans un café de la ville. Cheveux attachés, sac à dos sur les épaules, sourire aux lèvres et regard déterminé, l'actrice américaine, connue pour son engagement humanitaire de longue date, a ensuite salué, d'un geste de la main, les personnes présentes sur place.