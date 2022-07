Après avoir démenti, la Russie admet avoir bombardé des "infrastructures militaires" à Odessa

De son côté, Kiev a rapidement affirmé que deux missiles avaient frappé le territoire portuaire d’Odessa et plus précisément une usine de traitement de céréales alors que deux autres missiles ont été abattus par les défenses anti-aériennes. Après ces tirs, l’Ukraine a accusé Vladimir Poutine d’avoir "craché au visage" de l’ONU et de la Turquie en compromettant l’application de l’accord signé vendredi à Istanbul sur la reprise des exportations de céréales bloquées à cause du conflit.