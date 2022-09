Ukraine : l'AIEA annonce "rester" à la centrale nucléaire de Zaporijia

Par ailleurs, les membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) vont rester sur le site. "Nous avons accompli quelque chose de très important aujourd'hui. Et le plus important, c'est que l'AIEA reste ici. Faites savoir au monde que l'AIEA reste à Zaporijia", a lancé Rafael Grossi. Il n'a toutefois pas précisé combien de personnes resteraient, ni pour combien de temps. Mercredi, il avait annoncé son intention d'installer une "présence permanente" au sein de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est au centre de toutes les inquiétudes depuis des semaines.

Selon l'agence de presse russe Interfax, quatre des neufs véhicules composant le convoi par lequel l'AIEA étaient arrivé jeudi après-midi à la centrale ont quitté les lieux en début de soirée.