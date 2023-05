Après la "destruction d'un dépôt de munitions" en Ukraine, un "nuage radioactif" se dirige-t-il vers l’Europe ?

Plus largement, des armes à l’uranium appauvri ont bien été envoyées en Ukraine. De l’uranium appauvri est ajouté dans les obus perforants et les bombes pour les rendre plus pénétrants. Ils se révèlent alors très efficaces pour percer les blindages des chars et ont été utilisés en nombre en ex-Yougoslavie et en Irak.

Au mois de mars, Londres a annoncé que la livraison de chars de combats Challenger 2 s’accompagnerait d’obus à uranium appauvri. C’est désormais chose faite puisque le 28 mars, le ministre ukrainien de la Défense s’est filmé à bord d’un blindé britannique et a posté la vidéo sur Twitter. Cela étant, Moscou possède aussi dans son arsenal des armes contenant de l’uranium appauvri. En 2018, l’agence de presse TASS informait sur la prochaine modernisation des principaux chars russes, notamment le T-80BV, pour "tirer des obus de réservoir d'uranium appauvri".