Mort de Navalny : les Russes ayant participé aux hommages sont-ils envoyés au front ?

En Russie, "tous les hommes ayant participé aux rassemblements en hommage à Navalny" auraient reçu une convocation militaire. Les documents diffusés ne prouvent rien et leur validité est contestée par les ONG. La rumeur est brandie par les réseaux de la propagande russe pour terroriser l'opposition.

L'opposition russe n'a plus de leader, et voilà que certains de ses membres devraient désormais partir au combat. Des internautes affirment ce mardi 12 mars qu'en Russie, "tous les hommes ayant participé aux rassemblements" en hommage à Alexeï Navalny après sa mort auraient reçu une convocation. Documents à l'appui, ils assurent que Moscou tenterait de saper l'opposition en envoyant ces hommes servir l'armée russe en Ukraine. Cette menace est-elle réellement mise à exécution ? Nous avons vérifié.

Les relais du Kremlin amplifient la rumeur

Si la publication a été massivement partagée par des comptes pro-Ukraine pour démontrer le cynisme du régime russe, nous en retrouvons en fait la trace sur les réseaux sociaux proches du Kremlin. C'est Readovka, un média en ligne russe, qui est à l'origine de cette information, publiée le 11 mars, avec un commentaire ironisant sur les "victimes" de l'opposition. Dans son article, ce média qui soutient activement l'invasion de l'Ukraine affirme en effet que "l'opposition a de nouveau piégé le reste de ses partisans". Accusant les leaders de l'opposition russe de "constamment mentir depuis l'Europe", le média indique qu'en suivant leur "provocation", les participants se sont "attirés de sérieux ennuis". "Et, dans certains cas, ont dû dire adieu à leurs projets de vie pour toujours", ajoute la publication.

Documents à l'appui, le média signale, sans jamais écrire le nom "Navalny", que "ceux qui ont assisté aux funérailles de l'ancien leader de notre non-opposition ont commencé à recevoir des convocations" afin de se rendre dans un commissariat les 13, 14 et 15 mars pour servir l'armée russe en Ukraine. Des clichés qui ont ensuite été largement partagés par les relais du Kremlin. Sur Telegram, Sergey Karnaukhov, une figure de la propagande russe, a souligné la "différence" qui existait entre les leaders de l'opposition et ses membres. "L'un écrit des billets de blog et l'autre reçoit une convocation militaire."

La propagande russe affirme que ceux qui participent à des rassemblements de l'opposition risquent d'être envoyés au front en Ukraine, le 11 mars 2024 - Capture d'écran / Telegram

Que sait-on réellement de cette rumeur ? D'après nos recherches, les trois documents correspondent effectivement au formulaire officiel envoyé par le gouvernement russe aux conscrits. Si ce fichier est généralement synonyme d'un enrôlement dans les forces armées russes, il ne signifie pas toujours que son destinataire part sur le front. Il l'oblige uniquement à se rendre au commissariat militaire indiqué. C'est d'ailleurs ce que souligne le média indépendant Prufy. Dans un article à ce sujet, le site d'information russe note que le motif de ces convocations est une "demande de clarification des informations".

Pour en savoir plus sur ce sujet, nous nous sommes tournés vers les différentes publications d'OVD-Info, l'ONG russe de défense des droits de l'Homme, qui a recensé toutes les arrestations des participants aux rassemblements en hommage à Alexeï Navalny. Et nous n'avons retrouvé aucune alerte sur des cas d'hommes envoyés au front pour avoir salué la mémoire de l'opposant. Et pour cause, l'ONG évoque une fausse information. Auprès de TF1info, son porte-parole, Dmitrii Piskunov, révèle que si certains hommes ont bien reçu ce courrier, "ceux qui se sont rendus aux bureaux d'enrôlement militaire avec ces avis" ont pu rentrer chez eux. "On leur a dit qu'ils n'avaient aucun problème".

Si la propagande russe se réjouit des convocations envoyées à ces hommes, cette rumeur a donc été largement amplifiée pour faire croire que l'ensemble des hommes membres de l'opposition se retrouvent sur le front. Une nouvelle manière d'intimider la population locale, à quelques jours de l'élection présidentielle russe.

