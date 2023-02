Après Londres, Paris : pourquoi Volodymyr Zelensky rend-il visite à ses alliés européens ?

Son passage en Europe de l'Ouest est également symbolique. Après Joe Biden, Volodymyr Zelensky s'affiche aux côtés de Rishi Sunak, du roi Charles III, et, plus tard dans la soirée, d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Des images pas si communes depuis un an - le président de la République s'était rendu à Kiev en juin dernier - qui symbolisent le soutien des alliés à l'Ukraine.

À Londres, comme précédemment à Washington, l'ancien comédien a été accueilli en héros, près d'un an après le déclenchement de la guerre. Depuis le 24 février dernier, les pays occidentaux ne cessent de répéter leur soutien à Kiev face à l'invasion russe. La visite du président ukrainien dans les capitales de l'ouest de l'Europe permet de l'afficher à nouveau.

"Tout est symbolique", confirme sur LCI Volodymyr Poselsky, président de l'ONG Ukraine en Europe, enseignant à l'Inalco. "Cette visite à Londres et à Paris a été préparée depuis plusieurs semaines. Il était logique qu'il se rende d'abord à Londres, car Boris Johnson (ancien Premier ministre britannique, ndlr) s'est rendu le premier à Kiev, en avril dernier. Et à Paris, il s'agit de la première visite de Volodymyr Zelensky dans un pays de l'Union européenne."