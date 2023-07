Kiev promet "une réponse à l'ennemi", Prigojine "libre" en Russie... Le point sur la situation en Ukraine

Evgueni Prigojine serait à Saint-Pétersbourg. Introuvable depuis sa rébellion avortée, le 24 juin dernier, le patron de Wagner se trouvait toujours "en liberté" en Russie, a affirmé le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. "Il est à Saint-Pétersbourg. Où est-il ce matin ? Peut-être parti à Moscou, ou ailleurs, mais il n'est pas sur le territoire biélorusse", a-t-il révélé lors d'un point presse. "Je sais de façon certaine qu'il est en liberté", a-t-il précisé, déclarant avoir eu "hier" une conversation téléphonique avec Prigojine, qui lui a assuré qu'il allait continuer à travailler pour Moscou. "Que va-t-il se passer ensuite avec lui ? Vous pensez que (Vladimir) Poutine est rancunier et va le buter demain ? Non, ça n'aura pas lieu", a-t-il rétorqué. Selon lui, les combattants de Wagner se trouvent, eux aussi, "dans leurs camps" et non en Biélorussie, "pour le moment".

Moscou "ne suit pas les mouvements" d'Evgueni Prigojine. En dépit de la présence sur le sol russe du chef de Wagner, ce qui est contraire à l'accord ayant mis fin à la rébellion de Wagner, le Kremlin a assuré ne pas surveiller Evgueni Prigojine. "Nous ne suivons pas ses mouvements", a assuré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que le président russe, Vladimir Poutine, communiquait "assez souvent" avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko.