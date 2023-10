Guerre en Ukraine : États-Unis, Slovaquie... ces pays tentés de diminuer leur aide militaire

Défaillance là aussi lourde de conséquence : celle de la Pologne. Et pour cause, depuis l'invasion russe en février 2022, Varsovie est l'un des principaux fournisseurs de matériel militaire des forces ukrainiennes. Or, il y a dix jours, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que son pays ne livrerait plus de nouvelles armes, se contentant d'assurer les livraisons convenues antérieurement et assurant vouloir se concentrer sur la modernisation de son armée.

À l'origine de cette décision ? Un différend entre les deux alliés sur les céréales. Mi-septembre, la Pologne a prolongé son embargo sur les céréales ukrainiennes pour protéger, selon elle, les intérêts de ses agriculteurs, suscitant une crise ouverte avec Kiev. En riposte, l'Ukraine a porté plainte à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, qui ont aussi maintenu leurs restrictions sur les céréales ukrainiennes, pourtant levées par Bruxelles.