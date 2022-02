Guerre en Ukraine : Art oratoire, déstabilisation... Dans la tête de Poutine

Vladimir Poutine aime aussi placer son interlocuteur dans une situation inconfortable, comme avec cette table en marbre de six mètres de long qui le séparait d'Emmanuel Macron, lors d’un entretien sur l’Ukraine il y a quinze jours. Officiellement pour respecter les distances sanitaires. Ou encore avec Angela Merkel en 2007, à qui il imposa son labrador lors de pourparlers bilatéraux, alors que la phobie des canidés de l'ex-chancelière allemande était de notoriété publique.

Un jeu pour celui qui n'a jamais hésité à surjouer les hommes forts. "Il sait jouer de sa virilité, de son physique qui n'est pas d'ailleurs aussi impressionnant qu'il y paraît. Je me souviens encore d'un président ukrainien, Monsieur Porochenko qui était beaucoup plus grand et plus fort que lui, mais qui était presque oppressé physiquement", raconte encore François Hollande.