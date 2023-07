Pont de Crimée : quand la télévision hongroise illustre la "joie des Ukrainiens"... avec des images de supporters de foot

Ces personnes à l’écran ne sont autres que des Nord-Irlandais, passionnés de football et réunis dans un pub à l’occasion de l’Euro 2016. On retrouve leur célébration sur YouTube, dans une vidéo du 8 juillet 2016. Si cette archive les présente comme des fans du club anglais Wigan Athletic, ils sont en réalité là en soutien de Will Grigg, joueur du club et évoluant dans l’équipe d’Irlande du Nord pour la compétition européenne.

Pourtant resté sur le banc tout le long, l’attaquant est devenu la coqueluche des supporters, qui lui ont donc dédié une chanson sur l’air de "Freed From Desire" de la chanteuse Gala. L’équipe nord-irlandaise étant arrivée jusqu’aux huitièmes de finale, l’hymne est devenu un véritable phénomène. Selon la vidéo originale, publiée le 12 juin sur Facebook, la scène se déroule bien dans un bar d’Irlande du Nord. " Will Grigg's on fire, Your defence is terrified", scandent alors les fans ("Will Grigg est en feu, Votre défense est terrifiée").